Mesut Özil olayının perde arkası... Her şey bir bir ortaya çıktı!
Mesut Özil ve Arsenal'den takım arkadaşı Sead Kolasinac'a bıçaklı saldırı Türk ve Avrupa spor kamuoyunda büyük yankı yarattı. Olayın ardından gün boyu saldırının nedeni ve oluş şekli ile ilgili farklı haberler yayılırken, gerçek sebebin gasp olduğu ortaya çıktı. Kimlikleri henüz belirlenemeyen, bıçaklı saldırganların Kolasinac'ın saatini çalmak istedikleri, Mesut Özil'in rastlantı eseri olaya dahil olduğu öğrenildi.
İngiltere'nin başkenti Londra'nın son yıllarda ciddi bir gasp sorunu yaşadığı biliniyor. En fazla öne çıkan vakalardan biri de saat hırsızlığı... Polis istatistiklerine göre 2018'den bu yana tam 1400 saat kapkaç olayı yaşanıyor. Londra'ya giden turistlere rehberlerin en ciddi uyarıları, saat ve çantalarını hırsızlara karşı korumaları oluyor. İşte genellikle motosiklet kullanıp ve kask takan bu saldırganların son hedefi, Arsenal'in Bosnalı oyuncusu Sead Kolasinac oluyor.
Almanya doğumlu ve Mesut'un çocukluk arkadaşı Boşnak oyuncu, saldırganlara yumruklarıyla karşı koymaya çalışıyor. Onlar şaşırıp kaçmaya, arabanın etrafında dolanmaya başlıyor. Eşini korumak için arabada kalan Mesut, arkadaşına "Hemen bin" diye sesleniyor. Saldırganları püskürten Kolasinac arabaya atlıyor, Mesut gaza basıyor. Ancak saldırganlar pes etmiyor ve motosikletleriyle Mesut, eşi ve Kolasinac'ı taşıyan arabayı takip etmeye başlıyor.