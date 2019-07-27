Saat yüzünden

Mesut Özil ve takım arkadaşı Sead Kolasinac'ın, Londra'da bıçaklı saldırıya uğramasının ardından Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, yıldız futbolcunun menajerini arayarak, olayla ilgili bilgi aldığını söyledi. Büyükelçi, olayın bir soygun girişimi olduğunun tahmin edildiğini belirtti. Saldırı ilk anda Mesut Özil'e yönelik sanılmıştı. Ancak asıl hedef yanındaki takım arkadaşı Kolasinac çıktı. Boşhak futbolcunun pahalı bir saat satın aldığı ve saldırganların da saati çalmaya çalıştıkları öğrenildi.



EŞİ DE ARABADAYDI

Türkiye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın nikah şahitliğini yaptığı muhteşem bir düğünle evlenen Özil'in eşi Amine Gülşe'nin de olay esnasında arabada olduğu ortaya çıktı. Arsenalli futbolcu, büyük bir korku yaşayan Amine Gülşe'nin de yaşadığı evin önüne özel korumalar getirtti. Dün sabah saatlerinden itibaren özel güvenlik görevlilerinin evin etrafında koruma görevini üstlendiği belirtildi.



MESUT'UN ARABASINA TUĞLA ATTILAR

Mesut Özil, bıçaklı saldırı sonrası bir Türk restoranına sığındı. Olayın görgü tanıklarından olan mekanın sahibi Yağmur Çiçek NTV'ye yaptığı açıklamada, "İki kişi motorsikletle takip edip ve arabaya tuğla attı. Eşi arabadaydı, korkmuştu. Ben Mesut Özil'i sakin gördüm. Hanımı biraz korktu haklı olarak" dedi.