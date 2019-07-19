Klopp: 3 yıl daha Liverpool'dayım - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri Klopp: 3 yıl daha Liverpool'dayım

Klopp: 3 yıl daha 'dayım

Klopp: 3 yıl daha Liverpool'dayım

İngiliz ekibi 'un Alman çalıştırıcısı geleceğine dair açıklamalar yaptı. Deneyimli teknik adam kulüple sözleşmesinin bittiği 2022 yılına kadar Liverpool'da kalmak istediğini vurguladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

takımlarından 'da teknik direktör , geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kulüple sözleşmesinin 3 yıl sonra biteceğini hatırlatan Alman çalıştırıcı, "Neden bunu şimdi düşünmek zorundayız? En az 3 yılım daha var" diyerek ayrılık iddialarına yanıt verdi. 52 yaşındaki deneyimli teknik adamın, Liverpool sonrasında bir dinleme sürecine gireceği ifade edilirken, bir sonraki durağının ise Almanya Milli Takımı olması bekleniyor.

2015'ten beri İngiliz temsilcisinde görev alan Jürgen Klopp, geride bıraktığımız sezonda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

  1. 19.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Klopp: 3 yıl daha Liverpool'dayım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN