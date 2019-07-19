Klopp: 3 yıl daha Liverpool'dayım

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp, geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kulüple sözleşmesinin 3 yıl sonra biteceğini hatırlatan Alman çalıştırıcı, "Neden bunu şimdi düşünmek zorundayız? En az 3 yılım daha var" diyerek ayrılık iddialarına yanıt verdi. 52 yaşındaki deneyimli teknik adamın, Liverpool sonrasında bir dinleme sürecine gireceği ifade edilirken, bir sonraki durağının ise Almanya Milli Takımı olması bekleniyor.

2015'ten beri İngiliz temsilcisinde görev alan Jürgen Klopp, geride bıraktığımız sezonda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.