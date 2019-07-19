Mesut Özil'den 'sarı saç' açıklaması

Yeni sezon için hazırlıklarını Los Angeles'ta sürdüren Arsenal'de, yıldız futbolcu Mesut Özil'in yeni tarzı sosyal medyaya bomba gibi düşmüştü.

Sarıya boyattığı saçlarıyla taraftarların diline düşen Türk asıllı Alman futbolcu, olayın hikayesini anlattı. Kolasinac, Lacazette ve Mustafi ile kale direğine vurma bahsine girdiklerini söyleyen Özil, yarışmanın galibinin Lacazette olduğunu ifade etti. Bahsi kaybettiği için saçlarını boyamak zorunda kalan tecrübeli oyuncu, Kolasinac'ın saçlarını yeşile boyadığını dile getirdi.

Saçlarını hangi renge boyadığı açıklanmayan Mustafi ve yeşile boyayan Kolasinac'ın son halleri henüz basına yansımadı.