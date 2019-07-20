Aktüel haberler (19.07.19)

VALDES BARÇA'DA

Barcelona, eski kalecisi Victor Valdes'i U19 takımı teknik direktörlüğüne getirdi. Taraflar 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. İspanyol kaleci, 15 sene Barça'da oynadıktan sonra ManU ve S. Liege'e gitmişti. Valdes, 2017'de Middlesbrough'ta kariyerini noktalamıştı.



2 BİN 400 YÜZÜCÜ HAZIR

Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda bin 200'ü yabancı, 2 bin 400 yüzücü yarın Asya'dan Avrupa'ya yüzecek. 31. kez düzenlenecek yarış 10.00'da Kanlıca İskelesi'nden başlayacak ve Kuruçeşme'de bitecek. Organizasyon S Sport'ta olacak.



RAMOS'A CEZA

Sergio Ramos'a ait olan bir şirkete yasa dışı ağaç kesiminden dolayı 250 bin euro ceza kesildi. Madrid'in Alcobendas Belediyesi, özel bir mülkiyette bulunan 90'a yakın asırlık çınarların izinsiz ve kesilmesinden dolayı üç katı daha fazla ağaç dikilmesi cezası da verdi.



YELKENDE ŞAMPİYONLUK

Dünya Gençler Yelken Şampiyonası'nda milli sporcu Yiğit Yalçın Çitak, altın madalya kazandı. Polonya'da düzenlenen şampiyonada laser radial sınıfında yarışan Çitak, kategorisinde ilk sırayı elde ederek zafere ulaştı.



SİİRT'E 5 MİLYONLUK KOMPLEKS

Siirt'te takımların altyapı çalışmalarına yönelik, içinde kamp ve eğitim tesisi ile sosyal etkinliklerin yapılabileceği dev bir spor kompleksi hizmete girdi. Bu kompleks için toplam 5 milyon 320 bin lira harcandığı belirtildi.



ANADOLU EFES 'BARÇA'LAYACAK

THY Euroleague'de 2019-2020 sezonunun fikstürü belli oldu. İlk hafta Anadolu Efes, İstanbul'da Barcelona ile mücadele edecek. Normal sezon 3 Ekim'de başlayacak ve 10 Nisan'da bitecek. Final-Four 22-24 Mayıs'ta Berlin kentinde olacak.



DEMIRAL'A VIZE ÇIKMADI

Juventus'un yeni transferi Merih Demiral'a şok... Yıldız futbolcu takımının Çin'de yapacağı hazırlık kampına Çin'in vize vermemesi dolayısıyla katılamayacak. Milli yıldız, Singapur'da Tottenham ile yapılacak hazırlık maçına çıkıp dönecek.



POTADA 4 İMZA

Erkekler Basketbol Ligi'nde 4 takım transfer yaptı. P. Karşıyaka, Tony Corcker ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. OGM Orman, forveti Caner Ercan ile 1 yıllığına yeniden anlaştı. Darüşşafaka, ABD'li guard Joe Ragland'ı kadrosuna kattı. G.Antep ise Can Uğur Öğüt ile yeniledi.



JÜRGEN KLOPP: İSTANBUL HARİKA

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, 14 Ağustos'ta Vodafone Park'ta Chelsea ile yapılacak UEFA Süper Kupa finalini değerlendirdi. İstanbul'u harika bir şehir olarak tanımlayan Alman çalıştırıcı, "Büyük bir final, harika bir şehir ve iki İngiliz takımı" diye konuştu.



KORAY KİRALANDI

Genoa'da top koşturan Koray Günter, satın alma opsiyonuyla birlikte Hellas Verona'ya kiralandı. 24 yaşındaki stoper, geçen sezon Galatasaray'dan ayrılıp Genoa'ya transfer olmuştu. Ligde 14, kupada 1 maça çıkan Koray, Genoa'da 858 dakika forma giymişti.



16 KİŞİ İLE KATILIYORUZ

Turkcell ve Yüzme Federasyonu iş birliğindeki Türk yüzücüler, Dünya Yüzme Şampiyonası'nda mücadele edecek. 21 Temmuz'daki yarışlarla Güney Kore'nin Gwangju kentinde başlayacak ve 28 Temmuz'da noktalanacak organizasyonda Türkiye, 8'i kadın, 8'i erkek 16 yüzücü ile katılıyor.