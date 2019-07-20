Higuain Roma'da
Roma, Juventus’ta kadroda düşünülmeyen Higuain’i 5.4 milyon euro’ya kiraladı. Cengiz’in takımı Arjantinli yıldızı 27 milyon euro’ya satın alabilecek.
İtalya Serie A ekiplerinden Roma önemli bir imza attırmaya çok yakın. Cengiz Ünder'in formasını giydiği kırmızılar, Juventus'ta istenmeyen Gonzalo Higuain'in kiralanması için 5.4 milyon euro'luk bir teklif yaptı. Ayrıca teklifin içinde 27 milyon euroluk satın alma opsiyonu da bulunuyor.
CHELSEA'DE TUTUNAMADI
Geçen sezon 9 milyon euro'ya Milan'a kiralanan Higuain yarım sezon oynadıktan sonra Juventus'a döndü. Arjantinli yıldız ocak ayında da yine 9 milyon euro'ya Chelsea'ye kiralandı. İki kulüpte 40 maça çıkan Higuain 13 gol, 3 asistle oynadı. Higuain bu gollerin 5'ini İngiltere ekibinde kaydetmişti.
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mustafa takimin yarisi kanat oyuncularindan olusuyor. alip ne yapacaz bunu? bu nasil plansizlik boyle
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