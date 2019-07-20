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20 Temmuz 2019, Cumartesi
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Higuain Roma'da

Higuain Roma'da

Roma, ’ta kadroda düşünülmeyen Higuain’i 5.4 milyon euro’ya kiraladı. Cengiz’in takımı Arjantinli yıldızı 27 milyon euro’ya satın alabilecek.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma önemli bir imza attırmaya çok yakın. 'in formasını giydiği kırmızılar, 'ta istenmeyen Gonzalo Higuain'in kiralanması için 5.4 milyon euro'luk bir teklif yaptı. Ayrıca teklifin içinde 27 milyon euroluk satın alma opsiyonu da bulunuyor.

CHELSEA'DE TUTUNAMADI
Geçen sezon 9 milyon euro'ya Milan'a kiralanan Higuain yarım sezon oynadıktan sonra Juventus'a döndü. Arjantinli yıldız ocak ayında da yine 9 milyon euro'ya 'ye kiralandı. İki kulüpte 40 maça çıkan Higuain 13 gol, 3 asistle oynadı. Higuain bu gollerin 5'ini ekibinde kaydetmişti.

  1. 20.7.2019
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