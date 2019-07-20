Higuain Roma'da

İtalya Serie A ekiplerinden Roma önemli bir imza attırmaya çok yakın. Cengiz Ünder'in formasını giydiği kırmızılar, Juventus'ta istenmeyen Gonzalo Higuain'in kiralanması için 5.4 milyon euro'luk bir teklif yaptı. Ayrıca teklifin içinde 27 milyon euroluk satın alma opsiyonu da bulunuyor.



CHELSEA'DE TUTUNAMADI

Geçen sezon 9 milyon euro'ya Milan'a kiralanan Higuain yarım sezon oynadıktan sonra Juventus'a döndü. Arjantinli yıldız ocak ayında da yine 9 milyon euro'ya Chelsea'ye kiralandı. İki kulüpte 40 maça çıkan Higuain 13 gol, 3 asistle oynadı. Higuain bu gollerin 5'ini İngiltere ekibinde kaydetmişti.