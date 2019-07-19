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19 Temmuz 2019, Cuma
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'e oldu

Salomon Rondon Çin'e transfer oldu

'nin de listesinde yer alan West Bormwich'in 29 yaşındaki golcü oyuncusu , Ligi takımlarından 'a transfer oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiltere Premier Lig takımlarından 'te forma giyen 29 yaşındaki santrfor 'un yeni adresi resmen belli oldu.

'nin de listesinde yer alan Venezuelalı golcü, Süper Ligi takımlarından 'a transfer oldu. Oyuncunun bonservis bedeli henüz açıklanmadı ancak İngiliz basınında yer alan haberlere göre bu rakam 18 milyon Euro.

Geride bıraktığımız sezonu 'da kiralık olarak geçiren Rondon, Dalian Yifang'ı çalıştıran eski hocası 'le yeniden bir araya gelecek.


  1. 19.07.2019
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