Salomon Rondon Çin'e transfer oldu
Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan West Bormwich'in 29 yaşındaki golcü oyuncusu Salomon Rondon, Çin Ligi takımlarından Dalian Yifang'a transfer oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiltere Premier Lig takımlarından West Bromwich'te forma giyen 29 yaşındaki santrfor Salomon Rondon'un yeni adresi resmen belli oldu.
Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Venezuelalı golcü, Çin Süper Ligi takımlarından Dalian Yifang'a transfer oldu. Oyuncunun bonservis bedeli henüz açıklanmadı ancak İngiliz basınında yer alan haberlere göre bu rakam 18 milyon Euro.
Geride bıraktığımız sezonu Newcastle United'da kiralık olarak geçiren Rondon, Dalian Yifang'ı çalıştıran eski hocası Rafael Benitez'le yeniden bir araya gelecek.
Llegó el momento de iniciar un nuevo reto, agradecido a todos por su apoyo. pic.twitter.com/O9bEeEPPXG— Salomón Rondón (@salorondon23) July 19, 2019
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savaş Başkanım Sol stoper Tamam. Dorukhan ve medel kalsın ortasahaya yinede 2 oyuncu lazım.sol çizgiye de1 oyuncu.Birde santrafor alınırsa BJk şamp
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Salomon Rondon Çin'e transfer oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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