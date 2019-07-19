Salomon Rondon Çin'e transfer oldu

İngiltere Premier Lig takımlarından West Bromwich'te forma giyen 29 yaşındaki santrfor Salomon Rondon'un yeni adresi resmen belli oldu.

Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Venezuelalı golcü, Çin Süper Ligi takımlarından Dalian Yifang'a transfer oldu. Oyuncunun bonservis bedeli henüz açıklanmadı ancak İngiliz basınında yer alan haberlere göre bu rakam 18 milyon Euro.

Geride bıraktığımız sezonu Newcastle United'da kiralık olarak geçiren Rondon, Dalian Yifang'ı çalıştıran eski hocası Rafael Benitez'le yeniden bir araya gelecek.



