Fenerbahçe'ye Bayern'den süper yıldız!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, şimdiye kadar yaptığı 7 takviye ile kadrosunu güçlendirdi. Ancak Fenerbahçe'nin transferde durmaya niyeti yok... Sarı-lacivertlilerde Ali Koç, forma tanıtımında yaptığı açıklamada yeni transferlerin müjdesini vermişti. Buna göre transfer operasyonuna yeniden başlayan Fenerbahçe, Bayern Münih'in yıldızını gözüne kestirdi. İşte transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

19 Temmuz 2019 Cuma 06:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





