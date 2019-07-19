Fenerbahçe'ye Bayern'den süper yıldız! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Temmuz 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'ye Bayern'den süper yıldız!

Fenerbahçe'ye Bayern'den süper yıldız!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, şimdiye kadar yaptığı 7 takviye ile kadrosunu güçlendirdi. Ancak Fenerbahçe'nin transferde durmaya niyeti yok... Sarı-lacivertlilerde Ali Koç, forma tanıtımında yaptığı açıklamada yeni transferlerin müjdesini vermişti. Buna göre transfer operasyonuna yeniden başlayan Fenerbahçe, Bayern Münih'in yıldızını gözüne kestirdi. İşte transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
19 Temmuz 2019 Cuma 06:36
Fenerbahçe'ye Bayern'den süper yıldız!

Fenerbahçe transferde yeniden atağa kalkıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'ye Bayern'den süper yıldız!

Önümüzdeki sezon şampiyonluktan başka birşey düşünmeyen sarı-lacivertliler transferde ince eleyip sık dokuyor.

Fenerbahçe'ye Bayern'den süper yıldız!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden Fenerbahçeli kurmaylar transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'ye Bayern'den süper yıldız!

Yeni sezon formalarının tanıtımında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2-3 transfer daha yapacaklarının müjdesini vermişti.

İşte gündem yaratacak transferin detayları...

Fenerbahçe'ye Bayern'den süper yıldız!

Alman basınından Sport.de, yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'nin Renato Sanches'i kadrosuna katmayı planladığını yazdı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN