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19 Temmuz 2019, Cuma
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İspanyolların radarında

Hatem Ben Arfa İspanyolların radarında

Bir dönem adı başta olmak üzere Türk kulüpleriyle anılan ve bonservisi elinde olan 32 yaşındaki Fransız yıldız için 3 İspanyol ekibi devreye girdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Geçtiğimiz sezon başında özellikle adı ile anılan , bonservisi elinde olması nedeniyle birçok kulübün transfer listesine girmiş durumda.

L'Equipe'te yer alan habere göre Rennes ile sözleşmesi sona erdikten sonra henüz bir kulüple anlaşma sağlamayan yıldız futbolcu İspanyol kulüplerinin gözdesi durumunda. Haberde , Leganes ve Espanyol'un 32 yaşındaki orta saha oyuncusu için devreye girdiği ifade edildi.

Bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Ben Arfa'nın, kararını önümüzdeki günlerde açıklayabileceği konuşuluyor.

  1. 19.07.2019
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