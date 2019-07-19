Hatem Ben Arfa İspanyolların radarında

Geçtiğimiz sezon başında özellikle adı Fenerbahçe ile anılan Hatem Ben Arfa, bonservisi elinde olması nedeniyle birçok kulübün transfer listesine girmiş durumda.

L'Equipe'te yer alan habere göre Rennes ile sözleşmesi sona erdikten sonra henüz bir kulüple anlaşma sağlamayan yıldız futbolcu İspanyol kulüplerinin gözdesi durumunda. Haberde Real Betis, Leganes ve Espanyol'un 32 yaşındaki orta saha oyuncusu için devreye girdiği ifade edildi.

Bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Ben Arfa'nın, kararını önümüzdeki günlerde açıklayabileceği konuşuluyor.