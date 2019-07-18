Sturridge'e 6 hafta men cezası
İngiltere Futbol Federasyonu, bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 29 yaşındaki Daniel Sturridge'e 6 hafta men ve 75 bin sterlin para cezası verdi.
İngiliz futbolcu Daniel Sturridge, bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 6 hafta men cezası aldı.
Premier Lig takımlarından Liverpool ile sözleşmesi geçen sezon sonunda sona eren 29 yaşındaki Sturridge, ocak ayında muhtemel transferiyle ilgili kardeşine bilgi vererek bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Futbol Federasyonu tarafından 6 hafta men cezasına çarptırıldı.
Ara transfer döneminde Sturridge'in İspanyol temsilcisi Sevilla'ya gideceği üzerine kardeşi Leon'un bahis oynadığı tespit edildi. Cezasının 4 haftası ertelenen golcü futbolcu, 75 bin sterlin de para cezası ödeyecek.
2013 yılında Chelsea'den Liverpool'a transfer olan Sturridge, 160 maçta 67 gol attı.
- 18.07.2019
- Güncelleme: 18.07.2019 15:41
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Yorum
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savaş Başkanım Sol stoper Tamam. Dorukhan ve medel kalsın ortasahaya yinede 2 oyuncu lazım.sol çizgiye de1 oyuncu.Birde santrafor alınırsa BJk şamp
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Yorum
By Mert Karşılama töreninde Albayrak'ı göremeyince içim cız etti .
Sturridge'e 6 hafta men cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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