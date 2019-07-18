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18 Temmuz 2019, Perşembe
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Sturridge'e 6 hafta men cezası

Sturridge'e 6 hafta men cezası

İngiltere Futbol Federasyonu, bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 29 yaşındaki 'e 6 hafta men ve 75 bin sterlin para cezası verdi.

İngiliz futbolcu , bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 6 hafta men cezası aldı.

Premier Lig takımlarından ile sözleşmesi geçen sezon sonunda sona eren 29 yaşındaki Sturridge, ocak ayında muhtemel transferiyle ilgili kardeşine bilgi vererek bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Futbol Federasyonu tarafından 6 hafta men cezasına çarptırıldı.

Ara döneminde Sturridge'in İspanyol temsilcisi Sevilla'ya gideceği üzerine kardeşi Leon'un bahis oynadığı tespit edildi. Cezasının 4 haftası ertelenen golcü futbolcu, 75 bin sterlin de para cezası ödeyecek.

2013 yılında Chelsea'den Liverpool'a transfer olan Sturridge, 160 maçta 67 gol attı.

  1. 18.07.2019
  2. Güncelleme: 18.07.2019 15:41
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