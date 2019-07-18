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18 Temmuz 2019, Perşembe
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Cenk Tosun'da flaş gelişme! Haftaya...

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen Cenk Tosun'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını milli golcü için önümüzdeki hafta resmi teklifin geleceğini açıkladı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:53 Güncelleme: 18.07.2019 13:53
Cenk Tosun'da flaş gelişme! Haftaya...

2018 yılının ocak ayı transfer döneminde Beşiktaş'ın Everton'a gönderdiği Cenk Tosun ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Cenk Tosun'da flaş gelişme! Haftaya...

Menajer Sam Allardyce döneminde takıma katılan Cenk, istenen performansa ulaşamamıştı.

Cenk Tosun'da flaş gelişme! Haftaya...

Everton ile ilgili haberler paylaşan NSNO adlı site, milli futbolcu için önümüzdeki hafta gelecek teklifi açıkladı.

Cenk Tosun'da flaş gelişme! Haftaya...

Habere göre Alman ekibi Schalke 04, gelecek hafta Cenk Tosun için hazırladığı teklifi İngiliz ekibine sunacak.

Cenk Tosun'da flaş gelişme! Haftaya...

Everton'ın da golcü futbolcuyu göndermeye sıcak baktığı ve Beşiktaş'a ödediği bonservisin önemli bir bölümünü geri kazanarak bunu transferde kullanmak istediği ifade edildi.

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