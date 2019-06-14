İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United forması giyen golcü oyuncu Romelu Lukaku, Inter'in teklifini kabul etti.

İngiliz ve İtalyan basınında yer alan haberlere göre Belçikalı forvet, Inter'in kendisine sunduğu yıllık 6.6 milyon sterlinden 5 senelik sözleşmeye 'evet' dedi. Kulüpler transfer görüşmesini sürdürüyor.

26 yaşındaki yıldız futbolcunun Kırmızı Şeytanlar'da 2022'ye kadar kontratı bulunuyor. Geride bıraktığımız sezon 45 maça çıkan Lukaku, bu karşılaşmalarda 15 gol atarken 4 de asist yaptı.