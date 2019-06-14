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14 Haziran 2019, Cuma
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Inter'in teklifini kabul etti

Romelu Lukaku Inter'in teklifini kabul etti

İngiliz devi 'da forma giyen Inter'e transfer olmaya çok yakın. Belçikalı futbolcu, İtalyan ekibinin kendisine önerdiği yıllık 6.6 milyon sterlinlik teklifi kabul etti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

takımlarından forması giyen golcü oyuncu , Inter'in teklifini kabul etti.

İngiliz ve İtalyan basınında yer alan haberlere göre Belçikalı forvet, Inter'in kendisine sunduğu yıllık 6.6 milyon sterlinden 5 senelik sözleşmeye 'evet' dedi. Kulüpler transfer görüşmesini sürdürüyor.

26 yaşındaki yıldız futbolcunun Kırmızı Şeytanlar'da 2022'ye kadar kontratı bulunuyor. Geride bıraktığımız sezon 45 maça çıkan Lukaku, bu karşılaşmalarda 15 gol atarken 4 de asist yaptı.

  1. 14.06.2019
  2. Güncelleme: 14.06.2019 11:59
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