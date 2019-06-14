Romelu Lukaku Inter'in teklifini kabul etti
İngiliz devi Manchester United'da forma giyen Romelu Lukaku Inter'e transfer olmaya çok yakın. Belçikalı futbolcu, İtalyan ekibinin kendisine önerdiği yıllık 6.6 milyon sterlinlik teklifi kabul etti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United forması giyen golcü oyuncu Romelu Lukaku, Inter'in teklifini kabul etti.
İngiliz ve İtalyan basınında yer alan haberlere göre Belçikalı forvet, Inter'in kendisine sunduğu yıllık 6.6 milyon sterlinden 5 senelik sözleşmeye 'evet' dedi. Kulüpler transfer görüşmesini sürdürüyor.
26 yaşındaki yıldız futbolcunun Kırmızı Şeytanlar'da 2022'ye kadar kontratı bulunuyor. Geride bıraktığımız sezon 45 maça çıkan Lukaku, bu karşılaşmalarda 15 gol atarken 4 de asist yaptı.
- 14.06.2019
- Güncelleme: 14.06.2019 11:59
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