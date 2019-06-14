Zlatan Ibrahimovic MLS'in çok kazanan oyuncusu!
Los Angeles Galaxy'nin 37 yaşındaki İsveçli golcüsü Zlatan Ibrahimovic, açıklanan son rapora göre yıllık 7.2 milyon dolarlık maaşıyla MLS'in en çok kazanan futbolcusu unvanını eline geçirdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
MLS takımlarından Los Angeles Galaxy forması giyen İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic açıklanan son rapora göre ligin en çok kazanan futbolcusu oldu.
Takımın hem golcüsü hem de kaptanı durumundaki Ibrahimovic'in yıllık kazancının 7.2 milyon dolar olduğu belirtildi. 37 yaşındaki futbolcu böylece rekorun öncesi sahibi 7,16 milyon dolar kazanan Brezilyalı Kaka'dan unvanı devraldı.
Öte yandan rapora göre MLS'te forma giyen 691 futbolcudan yalnızca 54'ü en az 1 milyon dolar maaş alıyor. Bu da oyuncuların yüzde 7.8'ine tekabül ediyor.
- 14.06.2019
- Trabzonspor Murat Sağlam anlaştı! Trabzonspor'un yeni transferi Murat Sağlam kimdir?
- Fatih Terim'den Diagne ve Belhanda kararı!
- Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! İşte Tolgay Arslan'ın yeni adresi
- Galatasaray'da kayyum tehlikesi! "Su bile alamayacak"
- 3 oyuncu resmen açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer... Son dakika haberleri
Zlatan Ibrahimovic MLS'in çok kazanan oyuncusu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.