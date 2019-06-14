Zlatan Ibrahimovic MLS'in çok kazanan oyuncusu!

MLS takımlarından Los Angeles Galaxy forması giyen İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic açıklanan son rapora göre ligin en çok kazanan futbolcusu oldu.

Takımın hem golcüsü hem de kaptanı durumundaki Ibrahimovic'in yıllık kazancının 7.2 milyon dolar olduğu belirtildi. 37 yaşındaki futbolcu böylece rekorun öncesi sahibi 7,16 milyon dolar kazanan Brezilyalı Kaka'dan unvanı devraldı.

Öte yandan rapora göre MLS'te forma giyen 691 futbolcudan yalnızca 54'ü en az 1 milyon dolar maaş alıyor. Bu da oyuncuların yüzde 7.8'ine tekabül ediyor.