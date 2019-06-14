3 oyuncu resmen açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer... Son dakika haberleri - Son dakika Süper Lig fotoğrafları - Fotomaç
14 Haziran 2019, Cuma
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Haberler Galeri 3 oyuncu resmen açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer... Son dakika haberleri

3 oyuncu resmen açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer... Son dakika haberleri

Transfer sezonun açılmasıyla hareketlenen piyasa neticesinde son dakika bombaları peş peşe patlıyor... Kulüpler yeni sezon kapsamında çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürürken yüksek hedefler dahilinde adımlar da resmi şekilde yapılmaya başlandı. İşte son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray için yaşanan o son dakika gelişmesi:

14 Haziran 2019 Cuma 10:24 Güncelleme: 14.06.2019 10:27
3 oyuncu resmen açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer... Son dakika haberleri

Transferde 3 bomba birden... Canlı yayında gelen resmi açıklamayla transfer bombaları peş peşe...

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3 oyuncu resmen açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer... Son dakika haberleri

Takım içi dengelerin ve ayrılıkların yanı sıra gelen takviyelerle güçlendirme çalışmaları yapma peşinde olan kulüpler hummalı bir şekilde çalışıyor.

3 oyuncu resmen açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer... Son dakika haberleri

Bu kulüplerden Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA'nın gölgesi altında adımlarını dikkatli şekilde atmaya çalışırken flaş bir gelişme yaşandı.

3 oyuncu resmen açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer... Son dakika haberleri

Yüksek maaşlı ve takıma fayda sağlamayacağı düşünülen isimlerle yollarını ayırma kararı alan Galatasaray ve Fenerbahçe'de transfer piyangosu yaşanıyor.

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3 oyuncu resmen açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer... Son dakika haberleri

Takımda düşünülmeyen oyuncularla ilgili resmi hamleler yapıldı. Ayrıntılar şöyle;

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