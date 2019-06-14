3 oyuncu resmen açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer... Son dakika haberleri

Transfer sezonun açılmasıyla hareketlenen piyasa neticesinde son dakika bombaları peş peşe patlıyor... Kulüpler yeni sezon kapsamında çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürürken yüksek hedefler dahilinde adımlar da resmi şekilde yapılmaya başlandı. İşte son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray için yaşanan o son dakika gelişmesi: