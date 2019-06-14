HaberlerGaleri3 oyuncu resmen açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer... Son dakika haberleri
3 oyuncu resmen açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer... Son dakika haberleri
Transfer sezonun açılmasıyla hareketlenen piyasa neticesinde son dakika bombaları peş peşe patlıyor... Kulüpler yeni sezon kapsamında çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürürken yüksek hedefler dahilinde adımlar da resmi şekilde yapılmaya başlandı. İşte son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray için yaşanan o son dakika gelişmesi:
14 Haziran 2019 Cuma 10:24
Güncelleme: 14.06.2019 10:27
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Transferde 3 bomba birden... Canlı yayında gelen resmi açıklamayla transfer bombaları peş peşe...
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Takım içi dengelerin ve ayrılıkların yanı sıra gelen takviyelerle güçlendirme çalışmaları yapma peşinde olan kulüpler hummalı bir şekilde çalışıyor.
Bu kulüplerden Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA'nın gölgesi altında adımlarını dikkatli şekilde atmaya çalışırken flaş bir gelişme yaşandı.
Yüksek maaşlı ve takıma fayda sağlamayacağı düşünülen isimlerle yollarını ayırma kararı alan Galatasaray ve Fenerbahçe'de transfer piyangosu yaşanıyor.