Tatarusanu Lyon'la imzaladı!
Beşiktaş'ın da transfer gündeminde olan 33 yaşındaki Rumen kaleci Ciprian Tatarusanu, Olympique Lyon ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fransız ekibi yaptığı açıklamada, tecrübeli eldivenin takımın as kalecisi Anthony Lopes'in ardından ikinci kaleci olacağını duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransa Ligue 1 takımlarından Nantes ile olan sözleşmesi sona eren ve serbest kalan Rumen kaleci Ciprian Tatarusanu imzayı attı.
Olympique Lyon'un 3 yıllığına kadrosuna kattığını duyurduğu 33 yaşındaki deneyimli file bekçisi ile Beşiktaş da ilgileniyordu. Fransız temsilcisi resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Tatarusanu'nun Anthony Lopes'in ardında iki numara olacağını duyurdu.
Deneyimli eldiven geride bıraktığımız sezon Nantes'ın kalesini 27 maçta korumuştu.
L'OL est heureux d'informer de l'arrivée du gardien international roumain Ciprian Tatarusanu, qui a signé un contrat de 3 ans avec le club, soit jusqu'au 30 juin 2022.https://t.co/b67BDPSs05— Olympique Lyonnais (@OL) 13 Haziran 2019
- 14.06.2019
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