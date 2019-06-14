Tatarusanu Lyon'la imzaladı!

Fransa Ligue 1 takımlarından Nantes ile olan sözleşmesi sona eren ve serbest kalan Rumen kaleci Ciprian Tatarusanu imzayı attı.

Olympique Lyon'un 3 yıllığına kadrosuna kattığını duyurduğu 33 yaşındaki deneyimli file bekçisi ile Beşiktaş da ilgileniyordu. Fransız temsilcisi resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Tatarusanu'nun Anthony Lopes'in ardında iki numara olacağını duyurdu.

Deneyimli eldiven geride bıraktığımız sezon Nantes'ın kalesini 27 maçta korumuştu.