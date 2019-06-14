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14 Haziran 2019, Cuma
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Tatarusanu Lyon'la imzaladı!

Tatarusanu Lyon'la imzaladı!

'ın da transfer gündeminde olan 33 yaşındaki Rumen kaleci , ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fransız ekibi yaptığı açıklamada, tecrübeli eldivenin takımın as kalecisi 'in ardından ikinci kaleci olacağını duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 takımlarından Nantes ile olan sözleşmesi sona eren ve serbest kalan Rumen kaleci imzayı attı.

'un 3 yıllığına kadrosuna kattığını duyurduğu 33 yaşındaki deneyimli file bekçisi ile da ilgileniyordu. Fransız temsilcisi resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Tatarusanu'nun 'in ardında iki numara olacağını duyurdu.

Deneyimli eldiven geride bıraktığımız sezon Nantes'ın kalesini 27 maçta korumuştu.

  1. 14.06.2019
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