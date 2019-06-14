Başakşehir'de büyük deprem! Beşiktaş için resti çektiler - Son dakika Süper Lig fotoğrafları - Fotomaç
14 Haziran 2019, Cuma
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Başakşehir'de büyük deprem! Beşiktaş için resti çektiler

Geçtiğimiz sezonun büyük bir bölümünü lider olarak götüren Medipol Başakşehir, Abdullah Avcı'nın takımdan ayrılmasının ardından büyük bir şok daha yaşayabilir. Okan Buruk'u takımın başına getiren Medipol Başakşehir'de takımın en önemli yıldızları resti çekti.
14 Haziran 2019 Cuma 12:24 Güncelleme: 14.06.2019 12:28
Başakşehir'de büyük deprem! Beşiktaş için resti çektiler

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Medipol Başakşehir'de sular durulmuyor.

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Başakşehir'de büyük deprem! Beşiktaş için resti çektiler

Abdullah Avcı'nın takımdan ayrılmasının ardından Başakşehir'de takımın başına Okan Buruk'u getirildi.

Başakşehir'de büyük deprem! Beşiktaş için resti çektiler

Okan hoca her ne kadar "Kadrodaki oyuncuları elimizde tutup yeniden şampiyonluk mücadelesi vereceğiz" dese de Başakşehir'de işler iyi gitmiyor.

Başakşehir'de büyük deprem! Beşiktaş için resti çektiler

Turuncu lacivertlilerde adı transfer dedikodularına karışan futbolcular takımdan ayrılmayı düşünüyor.

Başakşehir'de büyük deprem! Beşiktaş için resti çektiler

Visca ve Epureanu, Kartal olmak için Başakşehir yönetimine rest çekti.

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