Başakşehir'de büyük deprem! Beşiktaş için resti çektiler

Geçtiğimiz sezonun büyük bir bölümünü lider olarak götüren Medipol Başakşehir, Abdullah Avcı'nın takımdan ayrılmasının ardından büyük bir şok daha yaşayabilir. Okan Buruk'u takımın başına getiren Medipol Başakşehir'de takımın en önemli yıldızları resti çekti.

14 Haziran 2019 Cuma 12:24 Güncelleme: 14.06.2019 12:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





