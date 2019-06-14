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14 Haziran 2019, Cuma
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Aktüel haberler (12.06.19)

Aktüel haberler (12.06.19)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli takipçilerimiz için derledik. İşte Dünya sporundaki önemli detaylar...

MİLLİLER FİLEDE KAZANDI: 3-2
A Milli Kadın , 2019 FIVB Uluslar Ligi 4. maçında Polonya'yı 3-2 yendi. Bu sonucun ardından , Uluslar Ligi'nde 12 maçta 10 galibiyetle 29 puana ulaştı. Milli takım, organizasyonun son haftasında 'da 18 Haziran'da , 19 Haziran'da ve 20 Haziran'da da ile karşılaşacak.

8 MADALYA GELDİ
Milli atletler 'te katıldıkları Uluslararası Atletizm Yarışmaları'nda 2 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti. Türkiye Zenica kentinde düzenlenen organizasyonda 12 sporcuyla mücadele etti. Ay-yıldızlıların 8'i madalya kazandı.?

DANİEL JAMES MANU'DA
Premier Lig'de sezonu zirveden uzak kapatan , yaz transfer dönemindeki ilk hamlesini yaptı. Swansea'de top koşturan Galli oyuncu Daniel James'i renklerine bağlayan Kırmızı Şeytanlar, 21 yaşındaki oyuncuyla 5+1 yıllık sözleşme imzaladı. James, Swansea'de çıktığı 39 maçta 6 gole imza attı.

YILDIZLARDA ŞAMPİYON OLDU
Fenerbahçe Yıldız Kız Voleybol Takımı, Altyapılar Türkiye Şampiyonası Finali'nde Eczacıbaşı'yı 3-2 yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Maç sonu düzenlenen törende takımlara madalyaları ve kupaları takdim edildi.

  1. 14.6.2019
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