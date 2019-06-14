Aktüel haberler (12.06.19)

MİLLİLER FİLEDE KAZANDI: 3-2

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi 4. maçında Polonya'yı 3-2 yendi. Bu sonucun ardından Türkiye, Uluslar Ligi'nde 12 maçta 10 galibiyetle 29 puana ulaştı. Milli takım, organizasyonun son haftasında Ankara'da 18 Haziran'da Belçika, 19 Haziran'da İtalya ve 20 Haziran'da da Brezilya ile karşılaşacak.



8 MADALYA GELDİ

Milli atletler Bosna Hersek'te katıldıkları Uluslararası Atletizm Yarışmaları'nda 2 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti. Türkiye Zenica kentinde düzenlenen organizasyonda 12 sporcuyla mücadele etti. Ay-yıldızlıların 8'i madalya kazandı.?



DANİEL JAMES MANU'DA

Premier Lig'de sezonu zirveden uzak kapatan Manchester United, yaz transfer dönemindeki ilk hamlesini yaptı. Swansea'de top koşturan Galli oyuncu Daniel James'i renklerine bağlayan Kırmızı Şeytanlar, 21 yaşındaki oyuncuyla 5+1 yıllık sözleşme imzaladı. James, Swansea'de çıktığı 39 maçta 6 gole imza attı.



YILDIZLARDA ŞAMPİYON OLDU

Fenerbahçe Yıldız Kız Voleybol Takımı, Altyapılar Türkiye Şampiyonası Finali'nde Eczacıbaşı'yı 3-2 yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Maç sonu düzenlenen törende takımlara madalyaları ve kupaları takdim edildi.