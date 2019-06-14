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14 Haziran 2019, Cuma
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Wesley Moraes Aston Villa'da

İngiliz ekibi , 'den golcü 'i transfer etti

'ne yükselen , 22 yaşındaki Brezilyalı oyuncu 'i kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Aston Villa, Brezilyalı forvet Wesley Moraes'in transferi konusunda ile anlaşmaya varmıştır." denildi.

İngiliz basınında Aston Villa'nın bu transfer için 22 milyon sterlin ödeyeceği iddia edildi.

Moraes, Club Brugge ile geçen sezon çıktığı 48 maçta 17 gol attı.

  1. 14.06.2019
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