Wesley Moraes Aston Villa'da

İngiliz ekibi Aston Villa, Club Brugge'den golcü Wesley Moraes'i transfer etti
İngiltere Premier Ligi'ne yükselen Aston Villa, 22 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Wesley Moraes'i kadrosuna kattı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Aston Villa, Brezilyalı forvet Wesley Moraes'in transferi konusunda Club Brugge ile anlaşmaya varmıştır." denildi.
İngiliz basınında Aston Villa'nın bu transfer için 22 milyon sterlin ödeyeceği iddia edildi.
Moraes, Club Brugge ile geçen sezon çıktığı 48 maçta 17 gol attı.
- 14.06.2019
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