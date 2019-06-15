Lampard Drogba'yı Chelsea'ye istiyor

Chelsea'de, İtalyan ekibi Juventus ile anlaşması beklenen teknik direktör Maurizio Sarri'nin yerine düşünülen Frank Lampard'ın yönetimden dikkat çeken bir isteği oldu.

İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre takımın başında 5 milyon euroluk serbest kalma tazminatını ödeyerek getirilmek istenen Frank Lampard, yönetime yardımcı antrenör olarak Didier Drogba ve kaleci antrenörü olarak da Shay Given'ı istediğini söyledi.

Kulübün sahibi Roman Abramovic'in bu isteği kabul ettiği ifade edildi.



