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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Lampard Drogba'yı 'ye istiyor

Lampard Drogba'yı Chelsea'ye istiyor

takımlarından 'nin Sarri'nin yerine düşündüğü 'ın yönetimle görüşüp kulübün iki efsanesi ve 'ı yardımcı antrenör olarak aldırmak istediği ortaya çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'de, İtalyan ekibi ile anlaşması beklenen teknik direktör Maurizio Sarri'nin yerine düşünülen 'ın yönetimden dikkat çeken bir isteği oldu.

İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre takımın başında 5 milyon euroluk serbest kalma tazminatını ödeyerek getirilmek istenen Frank Lampard, yönetime yardımcı antrenör olarak ve kaleci antrenörü olarak da 'ı istediğini söyledi.

Kulübün sahibi Roman Abramovic'in bu isteği kabul ettiği ifade edildi.


  1. 15.06.2019
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