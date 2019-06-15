Lampard Drogba'yı Chelsea'ye istiyor
İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin Sarri'nin yerine düşündüğü Frank Lampard'ın yönetimle görüşüp kulübün iki efsanesi Didier Drogba ve Shay Given'ı yardımcı antrenör olarak aldırmak istediği ortaya çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Chelsea'de, İtalyan ekibi Juventus ile anlaşması beklenen teknik direktör Maurizio Sarri'nin yerine düşünülen Frank Lampard'ın yönetimden dikkat çeken bir isteği oldu.
İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre takımın başında 5 milyon euroluk serbest kalma tazminatını ödeyerek getirilmek istenen Frank Lampard, yönetime yardımcı antrenör olarak Didier Drogba ve kaleci antrenörü olarak da Shay Given'ı istediğini söyledi.
Kulübün sahibi Roman Abramovic'in bu isteği kabul ettiği ifade edildi.
- 15.06.2019
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Dorukhan’a kanca
Toplam 1
Yorum
irfan Liverpool istiyorsa bedavaya bile gitmek isterdim yeter ki oynatsınlar
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Romelu Lukaku Inter'in teklifini kabul etti
Toplam 1
Yorum
mehmet cebeci yessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
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İşte Trabzonspor sevgisi
Toplam 1
Yorum
Akrep61 Bunlar sporda güzel şeyler genclere spor sevgisini aşılamalıyız.Bu gçrevi en iyi yapan trabzonspor kulübü ins güzel şeyler olur.
Lampard Drogba'yı Chelsea'ye istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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