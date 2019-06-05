Eriksen Tottenham'dan ayrılmak istiyor
05 Haziran 2019, Çarşamba
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'dan ayrılmak istiyor

Eriksen Tottenham'dan ayrılmak istiyor

Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'a 2-0 mağlup olan 'ın Danimarkalı yıldız futbolcusu Christian , ekibinden ayrılmak istediğini bildirdi.

, Danimarka medyasına yaptığı açıklamada "Kariyerimde yeni şeyler denemek istediğim bir dönemde olduğumu hissediyorum." ifadesini kullandı.

İngiliz ekibi 'a 2013'te katılan Danimarkalı futbolcu, "Umarım bu yaz bir şeyler netleşir. Planım bu şekilde. Fakat futbolda böyle kararların ne zaman gerçekleşeceğini asla bilemezsin. Her an olabilir." açıklamasında bulundu.

Tottenham'a olan saygısını kaybetmediğini ve takımda kalması durumunda bunun olumsuz bir durum olmayacağını söyleyen Eriksen, yine de yeni şeyler denemek istediğini belirtti.

İngiliz medyasında yer alan haberlerde, Tottenham Başkanı Daniel Levy'nin önümüzdeki sezon sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki futbolcu için 130 milyon sterlin fiyat biçtiği ve satılmasına sıcak baktığı öne sürüldü.

  1. 05.06.2019
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