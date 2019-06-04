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Yılın transferini böyle duyurdular! Mohamed Salah... Transfer haberleri
Tarihinde 6. kez UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren Liverpool, kupayı en fazla kazanan takımlar arasında Real Madrid (13) ve Milan'ın (7) ardından 3'üncülüğe yerleşti. Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Salah'ın maçın başlamasından 1 dakika 48 saniye sonra kaydettiği gol, Şampiyonlar Ligi final maçları tarihinde 3. en kısa sürede atılan gol oldu. Liverpool ile Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk kazanan Mısırlı yıldız için bomba bir iddia gündeme düştü. İşte o açıklama ve rekor transfer rakamı:
4 Haziran 2019 Salı 11:43
Güncelleme: 04.06.2019 11:44
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Salah'ın maçın başlamasından 1 dakika 48 saniye sonra kaydettiği gol de Şampiyonlar Ligi final maçları tarihinde 3. en kısa sürede atılan gol olarak kayıtlara geçti. Paolo Maldini, 2005'teki finalin 51. saniyesi, Enrique Mateos ise 1959'daki finalin ilk dakikasında fileleri havalandırmıştı.
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Takımı ile en büyük kupayı kazanan yıldız oyuncu, kariyerine kupa ve başarılar katmaya devam ederken yılın bombası patladı.
İngiliz basınında yer alan haberlerde, Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın Real Madrid tarafından istendiği öne sürüldü.
Real Madrid teknik direktör Zinedine Zidane'ın beğendiği oyunculardan olduğu kaydedilen 26 yaşındaki Salah için İspanyol kulübünün takipte olduğu savunuldu.
Şampiyonlar Ligi finali sonrası transfer sorularından kaçınan Salah ise, "Şu anda gelecekle alakalı konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.