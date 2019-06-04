Yılın transferini böyle duyurdular! Mohamed Salah... Transfer haberleri

Tarihinde 6. kez UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren Liverpool, kupayı en fazla kazanan takımlar arasında Real Madrid (13) ve Milan'ın (7) ardından 3'üncülüğe yerleşti. Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Salah'ın maçın başlamasından 1 dakika 48 saniye sonra kaydettiği gol, Şampiyonlar Ligi final maçları tarihinde 3. en kısa sürede atılan gol oldu. Liverpool ile Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk kazanan Mısırlı yıldız için bomba bir iddia gündeme düştü. İşte o açıklama ve rekor transfer rakamı: