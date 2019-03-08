27 yaşında futbolu bıraktı
Arsenal'ın eski futbolcusu Emmanuel Frimpong, dizindeki sakatlık nedeniyle kariyerini noktaladı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in eski oyuncusu Emmanuel Frimpong 27 yaşında emekli olduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ganalı futbolcu, 5 yıldır dizinde yaşadığı sorunlar nedeniyle kariyerini noktalamaya karar verdiğini kaydetti.
Arsenal'in altyapısından yetişen orta saha oyuncusu, başkent ekibinde tüm kulvarlarda 16 maçta forma şansı bulmuştu.
- 08.03.2019
- Güncelleme: 08.03.2019 15:49
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