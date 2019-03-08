27 yaşında futbolu bıraktı
08 Mart 2019, Cuma
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27 yaşında futbolu bıraktı

27 yaşında futbolu bıraktı

'ın eski futbolcusu , dizindeki sakatlık nedeniyle kariyerini noktaladı

ekiplerinden 'in eski oyuncusu 27 yaşında emekli olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ganalı futbolcu, 5 yıldır dizinde yaşadığı sorunlar nedeniyle kariyerini noktalamaya karar verdiğini kaydetti.

Arsenal'in altyapısından yetişen orta saha oyuncusu, başkent ekibinde tüm kulvarlarda 16 maçta forma şansı bulmuştu.

  1. 08.03.2019
  2. Güncelleme: 08.03.2019 15:49
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