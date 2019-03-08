Manchester City'ye ikinci finansal fair play soruşturması
08 Mart 2019, Cuma
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'ye ikinci finansal fair play soruşturması

Manchester City'ye ikinci finansal fair play soruşturması

organizasyonu, hakkında finansal fair play soruşturması başlattığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, lider hakkında son dönemde çıkan iddiaların araştırılması amacıyla finansal fair play soruşturması başlatıldığı belirtildi.

Kulübün akademisinde forma giyen 18 yaşından küçük oyuncuların transfer işlemleri konusunda bilgi almak amacıyla, Manchester City'den gerekli belgelerin istendiği vurgulandı.

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu da aynı gerekçeyle Manchester City hakkında dün soruşturma başlattığını açıklamıştı.

Alman haber dergisi , Manchester City'nin finansal fair play konusunda birçok kuralı çiğnediğini iddia eden belgeleri geçen yıl yayınlamıştı. İddialar arasında, 'da forma giyen İngiliz futbolcu Jadon Sancho'nun, Manchester City'nin altyapısına katıldığı dönemde henüz 14 yaşında olmasına rağmen menajerine 200 bin sterlin ödeme yapılması da yer alıyor.

  1. 08.03.2019
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