Manchester City'ye finansal fair play soruşturması
UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu, İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City hakkında finansal fair play soruşturması başlattı.
Alman haber dergisi Der Spiegel'in geçen yıl ortaya attığı iddialar sonrası UEFA harekete geçti.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, CFCB Araştırma Komisyonu, finansal fair play kriterlerini çiğnediği öne sürülen Manchester City hakkında soruşturma açtı.
- 07.03.2019
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www bence gayet mantıklı ben bir an önce gerçekleşmesini istiyorum. takım benim para benim bağış benim sizene kardeşim destekliyorum.
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Yorum
yazık futbolcular milyon euro alsın top peşinde koşmasın ama bizler cebimizden para verelim :)))))))
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