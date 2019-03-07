Manchester City'ye finansal fair play soruşturması
07 Mart 2019, Perşembe
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'ye soruşturması

Manchester City'ye finansal fair play soruşturması

Kulüp Finansal Kontrol Kurulu () Araştırma Komisyonu, 'in son şampiyonu hakkında soruşturması başlattı.

Alman haber dergisi 'in geçen yıl ortaya attığı iddialar sonrası harekete geçti.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Araştırma Komisyonu, kriterlerini çiğnediği öne sürülen hakkında soruşturma açtı.

  1. 07.03.2019
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