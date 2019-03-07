Manchester United Solskjaer ile eski günlerine göz kırpıyor
07 Mart 2019, Perşembe
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Solskjaer ile eski günlerine göz kırpıyor

Manchester United Solskjaer ile eski günlerine göz kırpıyor

Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, takımın başında çıktığı 17 resmi müsabakada 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

İngiliz ekibi , ile eski günlerine geri dönüş sinyalleri veriyor. 'in 17. haftasında 'a 3-1 yenildikten sonra teknik adam ile yolları ayıran Manchester, takımı Norveçli Solskjaer'e emanet etti. Mourinho ile ligde 17 haftada 7 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde eden İngiliz ekibi, Solskjaer ile çıktığı 12 lig maçında ise 10 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve hiç mağlup olmadı. Mourinho'lu dönemde 26 puan toplayan Kırmızılar, Norveçli çalıştırıcı ile 32 puan aldı ve üst sıralara tırmandı.

Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz geri dönüş
Manchester United, son olarak 'nde Saint-Germain'i eledi. Son 16 Turu ilk maçında 'da rakibine 2-0 yenilen Solskjaer'in öğrencileri, 'daki maçta 'i 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen ekip oldu.

17 maçta 1 yenilgi
Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United'ın başında Premier Lig'de 12, FA Cup'ta 3 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2 resmi müsabakaya çıktı. Söz konusu maçlarda İngiliz ekibi 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Solskjaer sadece Paris Saint-Germain'e yenildi.

  1. 07.03.2019
  2. Güncelleme: 07.03.2019 11:03
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