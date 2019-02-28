Mesut Özil şov yaptı Arsenal kazandı!
Arsenal, sahasında ağırladığı Bournemouth'u 5-1'lik skorla geçerek haftayı üç puanla kapadı. Mesut Özil, bir gol bir asistlik performansla maçın yıldızı oldu.
Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'in 4. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçen Arsenal, 27. dakikada Henrikh Mkhitaryan'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. 30 yaşındaki Özil, takımının ikinci golünün de asistini yaptı.
Bournemouth, Fransız futbolcucu Lys Mousset'in 30. dakikada attığı golle durumu 2-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıya Laurent Koscielny'nin golüyle başlayan Arsenal, 59. dakikada Pierre Aubameyang ve 78. dakikada Alexandre Lacazette'in golleriyle rakibini 5-1 mağlup etti.
Gecenin diğer mücadelesinde Manchester United, deplasmanda Crystal Palace'ı 3-1 yendi.
Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku'nun 33 ve 52. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçen Manchester United'da perdeyi 83. dakikada Ashley Young kapadı.
Ev sahibi ekibin tek golünü 66. dakikada Joel Ward kaydetti.
- 28.02.2019
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 34
Yorum
Emre Bu Galatasarayı bukadarmı çekemiyorlar anlamıyorum avrupada böyle türkiyede böyle fatih terim kimle ugraşacak bu kadar bilmiyorum yazık be
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 34
Yorum
Fahri demir k maras Ben sahsim adına varın başındaki bekçilerin kararina sonuna kadar katılıyorum çünkü top daha sitaddan dışarı cikmamisdi
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 34
Yorum
baran goldu
Mesut Özil şov yaptı Arsenal kazandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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