Mesut Özil şov yaptı Arsenal kazandı!
28 Şubat 2019, Perşembe
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şov yaptı kazandı!

Mesut Özil şov yaptı Arsenal kazandı!

, sahasında ağırladığı Bournemouth'u 5-1'lik skorla geçerek haftayı üç puanla kapadı. , bir gol bir asistlik performansla maçın yıldızı oldu.

Türk asıllı Alman futbolcusu 'in 4. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçen , 27. dakikada 'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. 30 yaşındaki Özil, takımının ikinci golünün de asistini yaptı.

Bournemouth, Fransız futbolcucu Lys Mousset'in 30. dakikada attığı golle durumu 2-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya Laurent Koscielny'nin golüyle başlayan Arsenal, 59. dakikada Pierre Aubameyang ve 78. dakikada Alexandre Lacazette'in golleriyle rakibini 5-1 mağlup etti.

Gecenin diğer mücadelesinde , deplasmanda 'ı 3-1 yendi.

Belçikalı yıldızı 'nun 33 ve 52. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçen Manchester United'da perdeyi 83. dakikada Ashley Young kapadı.

Ev sahibi ekibin tek golünü 66. dakikada Joel Ward kaydetti.

  1. 28.02.2019
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