Liverpool sahasında farklı kazandı
27 Şubat 2019, Çarşamba
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sahasında farklı kazandı

Liverpool sahasında farklı kazandı

lideri , sahasında Watford'u 5-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

Ligin 28. haftasında Anfield Road Stadı'nda Watford'u ağırlayan 'a galibiyeti getiren golleri 9 ve 20. dakikalarda , 66. dakikada Divock Origi ile 79 ve 82. dakikalarda Virgil van Dijk attı.

Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, bu galibiyetle puanını 69'a çıkardı.

Liderin en yakın takipçisi , sahasında ile karşılaştı. İlk yarısı golsüz sona eren mücadeleyi 59. dakikada Arjantinli yıldızı 'nun penaltı golüyle 1-0 kazanan Manchester temsilcisi, puanını 68'e yükselterek şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu 90 dakika sahada kaldı.

LONDRA DERBİSİNDE KAZANAN CHELSEA

Ligdeki son dört maçının üçünü kaybeden , derbi maçta zirve mücadelesi veren 'u konuk etti.

Pedro'nun 57. dakikadaki golüyle öne geçen Chelsea, Kieran Trippier'in kendi kalesine attığı golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Chelsea'nin İtalyan teknik direktörü Maurizio Sarri, Manchester City ile oynadıkları kupa finalinde gerilim yaşadığı kaleci Kepa Arrizabalaga'yı yedek soyundurdu.

AÇILIŞI MESUT ÖZİL YAPTI

, sahasında ağırladığı Bournemouth'u 5-1'lik skorla geçerek haftayı üç puanla kapadı.

Türk asıllı Alman futbolcusu 'in 4. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçen Arsenal, 27. dakikada 'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. 30 yaşındaki Özil, takımının ikinci golünün de asistini yaptı.

Bournemouth, Fransız futbolcucu Lys Mousset'in 30. dakikada attığı golle durumu 2-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya Laurent Koscielny'nin golüyle başlayan Arsenal, 59. dakikada Pierre Aubameyang ve 78. dakikada Alexandre Lacazette'in golleriyle rakibini 5-1 mağlup etti.

Gecenin diğer mücadelesinde , deplasmanda 'ı 3-1 yendi.

Belçikalı yıldızı 'nun 33 ve 52. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçen Manchester United'da perdeyi 83. dakikada Ashley Young kapadı.

Ev sahibi ekibin tek golünü 66. dakikada Joel Ward kaydetti.

  1. 28.02.2019
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