Manchester United ile Liverpool yenişemedi
24 Şubat 2019, Pazar
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ile yenişemedi

Manchester United ile Liverpool yenişemedi

İngiltere 'de ile , 0-0 berabere kaldı.

'in 27. haftasında , Stadı'nda 'u ağırladı.

İki takımın da girdiği pozisyonlardan faydalanamadığı karşılaşma, golsüz sona erdi.

Bu sonuçla 66 puana ulaşan Liverpool, 'nin bir puan önünde liderliğe yerleşti. Manchester United ise 52 puana yükseldi.

Sakatlıklar nedeniyle Manchester United'da , ve Jesse Lingard, Liverpool'da ise Roberto Firmino ilk devrede oyundan alındı.

Öte yandan Manchester Unitedlı futbolcular, , Paul Scholes, , Gary Neville gibi futbolcuların yetişmesine katkıda bulunan ve bu ay hayatını kaybeden eski genç takım antrenörlerinden İngiliz Eric Harrison için siyah pazubent ile sahaya çıktı.

Günün diğer maçında ise , sahasında Southampton'ı 6. dakikada Alexandre Lacazette ve 17. dakikada 'ın golleriyle 2-0 yendi. Arsenal'ın 53 puana ulaştığı ligde, düşme hattındaki Southampton ise 24 puanda kaldı.

  1. 24.02.2019
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