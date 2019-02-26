Leicester City'de Rodgers dönemi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, teknik direktörlük görevine Brendan Rodgers'ı getirdi.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Fransız teknik adam Claude Puel'in ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe 46 yaşındaki Rodgers'ın getirildiği kaydedildi.
Leicester City, Kuzey İrlandalı teknik adamla 2022 yılına kadar sözleşme imzalarken, kariyerinde Arsenal, Liverpool, Manchester City ve Celtic formalarını giyen Kolo Toure, Rodgers'ın yardımcılığını yapacak.
İskoç ekibi Celtic ise Rodgers'tan boşalan koltuğa sezon sonuna kadar Neil Lennon'ın getirildiği açıklandı.
- 26.02.2019
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Galatasaray'ın Erzurumspor talebi kabul edildi
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Yorum
Murat25 17.30 da hava daha soğuk olur. Öğlen saatinde oynanması lazım.
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Burak Yılmaz: "Bize hiç yakışmadı"
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Yorum
TERS KÖŞE VOLKAN SEVGİLİ ASLAN KRAL BURAK. O NE BİÇİM PENALTI ATIŞ. VOLKANI TERS KÖŞE YAPTIN. ADAM ADETA TOPSUZ TARAFTAN AVUTA ÇIKACAKTI KENDİSİ
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Fenerbahçe Kulübünden Beşiktaş'a yönetimine teşekkür
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Yorum
Enda Olay bu abi 3-3 lük maç herkes keyif almış bırakın üzülmeyi tamam puan kaybı var iki taraf içinde ama keyifli maç idi
Leicester City'de Rodgers dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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