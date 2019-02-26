Leicester City'de Rodgers dönemi
26 Şubat 2019, Salı
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'de Rodgers dönemi

Leicester City'de Rodgers dönemi

ekiplerinden , teknik direktörlük görevine 'ı getirdi.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Fransız teknik adam Claude Puel'in ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe 46 yaşındaki Rodgers'ın getirildiği kaydedildi.

, Kuzey İrlandalı teknik adamla 2022 yılına kadar sözleşme imzalarken, kariyerinde , , ve Celtic formalarını giyen , Rodgers'ın yardımcılığını yapacak.

İskoç ekibi Celtic ise Rodgers'tan boşalan koltuğa sezon sonuna kadar Neil Lennon'ın getirildiği açıklandı.

  1. 26.02.2019
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