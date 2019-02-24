İngiltere Lig Kupası Manchester City'nin
24 Şubat 2019, Pazar
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'nin

İngiltere Lig Kupası Manchester City'nin

finalinde normal süresi ve uzatmaları golsüz biten maçta 'ye penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayan , kupayı müzesine götürdü.

Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan finalin 90 dakikalık normal süresi ve uzatma devreleri golsüz sona erdi.

Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük sağlayan , üst üste ikinci, tarihinde 6. kez 'nın sahibi oldu.

Öte yandan, ikinci uzatma devresinin son dakikalarında 'de teknik direktör Maurizio Sarri ile İspanyol kaleci Kepa Arrizabalaga arasında yaşanan gerginlik maça damga vurdu. Sarri, Kepa'nın geçirdiği sakatlığın ardından yedek kaleci Willy Caballero'yu oyuna almak isterken İspanyol file bekçisi ise oyundan çıkmayı reddetti. Caballero, bir süre kenarda beklemesine rağmen maça giremedi. Kepa'nın oyundan çıkmamasına sinirlenen Sarri ise maç bitmemesine rağmen soyunma odasına doğru yöneldi ancak daha sonra sahaya döndü.

  1. 24.02.2019
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