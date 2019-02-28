Fulham'da Ranieri dönemi sona erdi – Fotomaç – 28 Şubat 2019
28 Şubat 2019, Perşembe
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'da Ranieri dönemi sona erdi

Fulham'da Ranieri dönemi sona erdi

ekiplerinden , teknik direktör Claudio Ranieri ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, alınan kötü sonuçların ardından 67 yaşındaki İtalyan teknik adamın görevine son verildiği ve sezon sonuna kadar takımı Scott Parker'ın çalıştıracağı kaydedildi.

Kasım ayında Slavisa Jokanovic'in yerine gelen Ranieri, başkent ekibiyle çıktığı 16 lig maçında sadece üç galibiyet alabildi.

Ligde 19. sırada yer alan , mart ayında , ve ile karşılaşacak.

  1. 28.02.2019
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