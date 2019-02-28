Fulham'da Ranieri dönemi sona erdi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, teknik direktör Claudio Ranieri ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, alınan kötü sonuçların ardından 67 yaşındaki İtalyan teknik adamın görevine son verildiği ve sezon sonuna kadar takımı Scott Parker'ın çalıştıracağı kaydedildi.
Kasım ayında Slavisa Jokanovic'in yerine gelen Ranieri, başkent ekibiyle çıktığı 16 lig maçında sadece üç galibiyet alabildi.
Ligde 19. sırada yer alan Fulham, mart ayında Chelsea, Liverpool ve Manchester City ile karşılaşacak.
- 28.02.2019
-
Halı saha maçına erken gelen savcı sahadaki 14 öğretmeni gözaltına aldırdı! O savcı kim?
Toplam 6
Yorum
blackmr savcı yetkisini aşırı kullandığından bu durumu ileride kullanabileceğinden direk ihraç edilmeli
-
SON DAKİKA! TFF açıkladı: A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Şenol Güneş
Toplam 10
Yorum
Dost Güneş i milli takım hocası yapıyor sonra istifa ediyor. Çooook garip. Başka adam mı yok koca ülkede.
-
Adı Galatasaray'la anılıyordu! Kadro dışı bırakıldı
Toplam 2
Yorum
GERÇEK Neden her sene önemli maçlarda GS karşı takımın iyi futbolcusuna transfer teklif eder !! araştıran var mı ?
Fulham'da Ranieri dönemi sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.