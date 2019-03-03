Chelsea, Fulham deplasmanında galip – Fotomaç – 03 Mart 2019
03 Mart 2019, Pazar
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, Fulham deplasmanında galip

Chelsea, Fulham deplasmanında galip

, 'in 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fulham'ı 2-1 mağlup etti.

'in 29. haftasında Fulham, Craven Cottage Stadyumu'nda ile mücadele etti. Maçın 20. dakikasında Gonzalo Higuain'in attığı golle Chelsea 1-0 öne geçti. Fulham 'in asistinde Calum Chambers'in golü ile eşitliği sağladı. 31. dakikada Jorginho sahneye çıktı, takımını 2-1 öne geçirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamladı. İkinci yarıda da başka gol olmayınca Chelsea mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte bir maçı eksik olan Chelsea puanını 56'ya çıkarırken, Fulham ise 17 puanda kaldı.
  1. 03.03.2019
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