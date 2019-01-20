Sala, Cardiff City'de
İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City, Fransa'nın Nantes takımından Arjantinli forvet Emiliano Sala'yı kadrosuna kattı.
Cardiff City Kulübü, 28 yaşındaki Sala ile 2022 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Transferin, kulübün bonservis rekoru kırılarak gerçekleştirildiği açıklandı.
İngiltere basınında, Cardiff City'nin Sala'nın transferi için 15 milyon sterlin ödeyeceği öne sürüldü.
Bu sezon Nantes formasıyla 21 resmi maça çıkan Sala, 13 gol attı.
- 20.1.2019 12:16
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
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Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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