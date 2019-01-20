Sala, Cardiff City'de
20 Ocak 2019, Pazar
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Sala, 'de

Sala, Cardiff City'de

ekibi , 'nın Nantes takımından Arjantinli forvet Emiliano Sala'yı kadrosuna kattı.

Kulübü, 28 yaşındaki Sala ile 2022 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Transferin, kulübün bonservis rekoru kırılarak gerçekleştirildiği açıklandı.

İngiltere basınında, Cardiff City'nin Sala'nın transferi için 15 milyon sterlin ödeyeceği öne sürüldü.

Bu sezon Nantes formasıyla 21 resmi maça çıkan Sala, 13 gol attı.

  1. 20.1.2019 12:16
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