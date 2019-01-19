Liverpool Trent Alexander-Arnold ile sözleşme uzattı
Liverpool, İngiliz futbolcusu Trent Alexander-Arnold'un sözleşmesini 2024 yılına uzattı.
Liverpool ile 67 resmi müsabakaya çıkan Trent Alexander-Arnold, rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Genç futbolcu bu süreçte İngiltere Milli Takımı'nda da forma giydi.
- 19.1.2019 13:43
- Güncelleme: 19.1.2019 13:43
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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