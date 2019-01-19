Liverpool Trent Alexander-Arnold ile sözleşme uzattı
19 Ocak 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

ile sözleşme uzattı

Liverpool Trent Alexander-Arnold ile sözleşme uzattı

, İngiliz futbolcusu 'un sözleşmesini 2024 yılına uzattı.

ekiplerinden , genç futbolcusu ile mukavele yeniledi. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Sözleşme ile ilgili açıklama yapan 20 yaşındaki futbolcu, 6 yaşında kulübün alt yapısına katıldığını belirterek, "Sözleşmeden dolayı gurur duydum. Kulüp bana güveniyor. Bu yüzden sözleşme önerdiler. Jürgen Klopp benim futbola odaklanmam için her şeyi yapıyor. Son 18 ay benim için çok özel geçti" diye konuştu.

Liverpool ile 67 resmi müsabakaya çıkan Trent Alexander-Arnold, rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Genç futbolcu bu süreçte 'nda da forma giydi.
  1. 19.1.2019 13:43
  2. Güncelleme: 19.1.2019 13:43
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Liverpool Trent Alexander-Arnold ile sözleşme uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN