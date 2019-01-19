Gol düellosunu Liverpool kazandı

Ligin 23. haftasında Anfield Road Stadı'nda Crystal Palace'ı ağırlayan Liverpool, 34. dakikada Andros Townsend'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride kapadı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Liverpool, 46 ve 75. dakikalarda Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, 53. dakikada Roberto Firmino ve 90+3. dakikada Sadio Mane'nin golleriyle rakibini 4-3 mağlup etti. Konuk takımın ikinci yarıdaki golleri, 65. dakikada James Tomkins ve 90+5. dakikada Maximilian Meyer'den geldi.

Salah, Liverpool formasıyla 50 lig golüne ulaşırken, ev sahibi ekipte, 89. dakikada James Milner kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetle puanını 60'a yükselten lider Liverpool, gelecek hafta sahasında Leicester City'yi ağırlayacak.

MANCHESTER UNİTED SERİYİ SÜRDÜRDÜ

Manchester United, Jose Mourinho'nun ardından göreve getirilen Norveçli teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile 6. lig maçından da galibiyetle ayrıldı.

Old Trafford Stadı'nda Brighton Hove Albion ile karşılayan Manchester United, Fransız yıldızı Paul Pogba ve Marcus Rashford'un golleriyle rakibini 2-1 yendi. Konuk ekibin tek golünü Pascal Gross kaydetti.

Milli futbolcu Cenk Tosun'un 65. dakikada oyuna girdiği mücadelede ise Everton, deplasmanda Southampton'a 2-1 mağlup oldu.

Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Liverpool-Crystal Palace: 4-3

Manchester United-Brighton Hove Albion: 2-1

Newcastle United-Cardiff City: 3-0

Southampton-Everton: 2-1

Watford-Burnley: 0-0

Wolverhampton-Leicester City: 4-3

Bournemouth-West Ham United: 2-0