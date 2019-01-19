Londra derbisi Arsenal'in
19 Ocak 2019, Cumartesi
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derbisi 'in

Londra derbisi Arsenal'in

'de oynanan derbisinde , sahasında 'yi 2-0 mağlup etti.

Ligin 23. haftasında Emirates Stadı'nda 'yi ağırlayan , 14. dakikada Alexandre Lacazette ve 39. dakikada Laurent Koscielny'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

İkinci yarıda skoru koruyan ve sahadan galibiyetle ayrılan ev sahibi ekip, puanını 44'e çıkardı. Chelsea ise 47 puanda kaldı.

Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu , yedek başladığı karşılaşmada forma şansı bulamadı.

  1. 19.1.2019 23:35
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