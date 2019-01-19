İngiltere Premier Lig'de oynanan Londra derbisinde Arsenal, sahasında Chelsea'yi 2-0 mağlup etti.
Ligin 23. haftasında Emirates Stadı'nda Chelsea'yi ağırlayan Arsenal, 14. dakikada Alexandre Lacazette ve 39. dakikada Laurent Koscielny'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.
İkinci yarıda skoru koruyan ve sahadan galibiyetle ayrılan ev sahibi ekip, puanını 44'e çıkardı. Chelsea ise 47 puanda kaldı.
Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, yedek başladığı karşılaşmada forma şansı bulamadı.
- 19.1.2019 23:35
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
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Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Londra derbisi Arsenal'in haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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