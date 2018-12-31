İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Fransız futbolcu Samir Nasri'yi kadrosuna kattı.
İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Fransız futbolcu Samir Nasri'yi kadrosuna kattı.
West Ham United Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki Nasri ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını ve tecrübeli futbolcunun kontratında bir yıllık uzatma opsiyonu bulunduğunu duyurdu.
Ülkesinin Olympique Marsilya, İngiltere'nin Arsenal, Manchester City ve İspanya'nın Sevilla takımlarında görev yapan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Nasri, son olarak Türkiye'de Antalyaspor forması giymişti.
Yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 18 ay futboldan men cezası alan Nasri'nin cezası 1 Ocak'ta sona erecek.
- 31.12.2018 22:41
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Volkan Demirel'e gün doğdu!
Toplam 1
Yorum
FENERBAHÇE İÇİN VOLKAN BİZ SENİN SUÇLU OLMADIĞINI VE NE KADAR DELİKANLI BİR FENERBAHÇELİ OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ.FENERBAHÇE İÇİN ÖZÜR DİLE VE DÖN.
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Yeniden Visca
Toplam 1
Yorum
BNODROM ALACAKSANIZ VİSCA GİBİ ADAMLARI FENERE ALIN. BOŞ TRANSFERLER YAPMANIZA GERK YOK
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Sehic uygun rakama gelir
Toplam 2
Yorum
zz61 defansı güçlendirirsek şampiyon oluruz iyi bir kaleci şart
Nasri West Ham United'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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