Nasri West Ham United'da – Fotomaç – 31 Aralık 2018
31 Aralık 2018, Pazartesi
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Nasri West Ham United'da

ekibi , Fransız futbolcu Samir 'yi kadrosuna kattı.

ekibi , Fransız futbolcu Samir 'yi kadrosuna kattı.

West Ham United Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki Nasri ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını ve tecrübeli futbolcunun kontratında bir yıllık uzatma opsiyonu bulunduğunu duyurdu.

Ülkesinin Olympique Marsilya, İngiltere'nin , ve 'nın Sevilla takımlarında görev yapan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Nasri, son olarak 'de forması giymişti.

Yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 18 ay futboldan men cezası alan Nasri'nin cezası 1 Ocak'ta sona erecek.

  1. 31.12.2018 22:41
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