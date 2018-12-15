Tottenham uzatmalarda kazandı
İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Tottenham, zorlandığı maçta konuk ettiği Burnley'i uzatmada attığı golle 1-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Tottenham, zorlandığı maçta konuk ettiği Burnley'i uzatmada attığı golle 1-0 mağlup etti.
Wembley Stadı'ndaki ilk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran ev sahibi Tottenham, aradığı golü 90+1'inci dakikada Danimarkalı oyuncusu Christian Eriksen ile buldu.
Karşılaşmayı 1-0 kazanarak puanını 39'a çıkaran Tottenham, üçüncü sıradaki yerini koruyarak şampiyonluk yarışını sürdürdü. Burnley ise 12 puanla 17'nci sırada kaldı.
- 15.12.2018 20:48
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Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
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Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
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Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
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