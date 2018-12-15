Tottenham uzatmalarda kazandı – Fotomaç – 15 Aralık 2018
15 Aralık 2018, Cumartesi
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uzatmalarda kazandı

<a href="/index/tottenham?id=13d53d95-e178-447c-829b-02087c511b96" class="" rel="tag">Tottenham</a> uzatmalarda kazandı

'in 17. haftasında , zorlandığı maçta konuk ettiği Burnley'i uzatmada attığı golle 1-0 mağlup etti.

'in 17. haftasında , zorlandığı maçta konuk ettiği Burnley'i uzatmada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Wembley Stadı'ndaki ilk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran ev sahibi , aradığı golü 90+1'inci dakikada Danimarkalı oyuncusu Christian Eriksen ile buldu.

Karşılaşmayı 1-0 kazanarak puanını 39'a çıkaran Tottenham, üçüncü sıradaki yerini koruyarak şampiyonluk yarışını sürdürdü. Burnley ise 12 puanla 17'nci sırada kaldı.

  1. 15.12.2018 20:48
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