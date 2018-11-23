Liverpool'da Mane'nin sözleşmesi uzatıldı
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    23 Kasım 2018, Cuma
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    'da Mane'nin sözleşmesi uzatıldı

    Liverpool'da Mane'nin sözleşmesi uzatıldı

    ekiplerinden 'da Senagalli yıldız futbolcu 'nin sözleşmesi uzatıldı.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Mane'nin sözleşmesinin yenilendiği ve uzun yıllar takımda kalmaya devam edeceği belirtildi.

    İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Mane'nin 2021 yılında sona erecek mukavelesi, 2023 yılına kadar uzatıldı. Senegalli kanat oyuncusu, yeni sözleşmesi ile 'dan her bir sezon için 34 milyon sterlin kazanacak.

    Liverpool formasıyla çıktığı 89 karşılaşmada 40 gol ve 18 asiste imza atan Mane, Senegal 'nda ise 58 karşılaşmada 15 kez ağları sarstı.

    1. 23.11.2018 10:14
    2. Güncelleme: 23.11.2018 10:41
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