İngiltere Premier Lig'e kadın patron
Ekonomik açıdan dünyanın en büyük futbol ligi olan İngiltere Premier Lig'in üst yöneticiliğine, Susanna Dinnage getirildi.
Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Chelsea Kulübü Başkanı Bruce Buck'ın başında bulunduğu aday belirleme kurulu, 1999'dan beri yürüttüğü görevi yıl sonunda bırakacak Richard Scudamore'un yerine Dinnage'ın atanmasına karar verdi.
Dinnage, 1992'de kurulan Premier Lig'in Rick Parry ve Richard Scudamore'dan sonra üst yöneticiliğine getirilen 3. isim oldu.
Müzik kanalı MTV'de başladığı kariyerine, 2009'dan bu yana Discovery Medya Grubu'nda devam eden Dinnage, belgesel kanalı Animal Planet'in başkanlığını yapıyordu.
- 13.11.2018 21:13
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Trabzonspor'da deprem!
Toplam 2
Yorum
tS SEVDA TSun hatalı gol yemesinden basit gol yemesinden memenun olanlar çok üzüzlmüştr..eyvah TS ayağa kalkıcak.diye korktular..
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
eda atibanın yaşı var medel varken gerek yok seneye yeri dolarsa gitmeli roco larin vida love devre arası karius tolga sezon sonu yollansın
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
umut şimdiden devre arası transferler yapılsın eldekiler yollansın sezon sonu toplu temizlik yapılsın işimz zor
İngiltere Premier Lig'e kadın patron haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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