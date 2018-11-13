İngiltere Premier Lig'e kadın patron – Fotomaç – 13 Kasım 2018
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    13 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    İngiltere 'e kadın patron

    İngiltere Premier Lig'e kadın patron

    Ekonomik açıdan dünyanın en büyük futbol ligi olan İngiltere 'in üst yöneticiliğine, Susanna Dinnage getirildi.

    'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Chelsea Kulübü Başkanı Bruce Buck'ın başında bulunduğu aday belirleme kurulu, 1999'dan beri yürüttüğü görevi yıl sonunda bırakacak 'un yerine Dinnage'ın atanmasına karar verdi.

    Dinnage, 1992'de kurulan Premier Lig'in Rick Parry ve Richard Scudamore'dan sonra üst yöneticiliğine getirilen 3. isim oldu.

    Müzik kanalı MTV'de başladığı kariyerine, 2009'dan bu yana Discovery Medya Grubu'nda devam eden Dinnage, belgesel kanalı Animal Planet'in başkanlığını yapıyordu.


    1. 13.11.2018 21:13
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