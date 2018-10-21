Cenk Tosun attı, Everton kazandı! – Fotomaç – 21 Ekim 2018
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    attı, Everton kazandı!

    Cenk Tosun attı, Everton kazandı!

    9'uncu hafta mücadelesinde milli oyuncu 'un formasını giydiği Everton, kendi sahasında 'ı 2-0 mağlup etti.

    Goodison Park'ta oynanan müsabakada ilk yarı golsüz geçildi. 87'nci dakikada Dominic Calvert-Lewin gol perdesini açan isim oldu ve takımını 1-0 öne geçiren gole imza attı. 89'uncu dakikada ise milli oyuncu , maçın skorunu belirleyen golü attı ve Everton kendi sahasında 'ı 2-0 mağlup etti.

    Milli oyuncu Cenk Tosun karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken 67'nci dakikada 'ın yerine oyuna dahil oldu.

    Bu sonuçla Everton puanını 15'e yükseltirken, Crystal Palace ise 7 puanda kaldı.

    1. 21.10.2018 20:02
    2. Güncelleme: 21.10.2018 20:03
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