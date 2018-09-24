Jorginho, İlkay Gündoğan'ın elindeki rekoru aldı!
Chelsea forması giyen Jorginho, West Ham United karşısındaki pas istatistiğiyle Premier Lig rekoru kırdı. Jorginho bu istatistikle rekoru elinde bulunduran İlkay Gündoğan'ı geçmiş oldu.
West Ham United'a konuk olan Chelsea, mücadeleden 0-0 eşitlikle ayrıldı ve ligdeli ilk puan kaybını yaşadı. Karşılaşmada Chelsea'nin Brezilyalı asıllı İtalyan futbolcusu Jorginho'nun performansı dikkat çekti.
Sezon başında Napoli'den transfer edilen 26 yaşındaki futbolcu, West Ham karşısında 180 pas denemesinde bulunarak bu alanda Premier Lig rekoru kırdı.
Maçta her 30 saniyede 1 pas dağıtan Jorginho, yüzde 90 isabetle 162 başarılı pas kaydetti.
Önceki rekor İlkay'a aitti
Premier Lig'de pas girişimi rekoru Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'a aitti. Türk asıllı futbolcu geçen sezon Chelsea karşısında 174 pas girişiminde bulunmuştu. İlkay bu pasların 167'sinde isabet sağlamıştı.
- 24.9.2018 14:04
- Güncelleme: 24.9.2018 14:05
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Ünal Karaman: "Gerekeni yapacağız"
Toplam 7
Yorum
Ts61Ts Burak Yılmaz’ı göndermenin vakti gelmedi daha kaç maç yenilmemiz lazım Rodallega wakame ve diğer forvet calep e fırsat verilmeli
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Fenerbahçe şampiyon!
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR DEGERLİ ALİ KOÇ BAŞKANIM BU COCU DENEN ADAM BEŞİKTAŞI YENSEK BİLE İSTİKRAR YOK BİZ TARAFTARI ÜZMEYİN GÖDERİN GİTSİN ÇARE ERSUN YANAL.....
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Çaykur Rizespor'da Okan Buruk dönemi
Toplam 1
Yorum
CELAL ILK MACI FB ILE NE SANSLI HER MAC YINIYOR FB YI HANGI TAKIMDA OLURSA OLSUN
Jorginho, İlkay Gündoğan'ın elindeki rekoru aldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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