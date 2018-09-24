Jorginho, İlkay Gündoğan'ın elindeki rekoru aldı!
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    Jorginho, 'ın elindeki rekoru aldı!

    Jorginho, İlkay Gündoğan'ın elindeki rekoru aldı!

    forması giyen Jorginho, karşısındaki pas istatistiğiyle rekoru kırdı. Jorginho bu istatistikle rekoru elinde bulunduran 'ı geçmiş oldu.

    'a konuk olan , mücadeleden 0-0 eşitlikle ayrıldı ve ligdeli ilk puan kaybını yaşadı. Karşılaşmada Chelsea'nin Brezilyalı asıllı İtalyan futbolcusu Jorginho'nun performansı dikkat çekti.

    Sezon başında 'den transfer edilen 26 yaşındaki futbolcu, West Ham karşısında 180 pas denemesinde bulunarak bu alanda rekoru kırdı.

    Maçta her 30 saniyede 1 pas dağıtan Jorginho, yüzde 90 isabetle 162 başarılı pas kaydetti.

    Önceki rekor İlkay'a aitti
    Premier Lig'de pas girişimi rekoru forması giyen 'a aitti. Türk asıllı futbolcu geçen sezon Chelsea karşısında 174 pas girişiminde bulunmuştu. İlkay bu pasların 167'sinde isabet sağlamıştı.

    1. 24.9.2018 14:04
    2. Güncelleme: 24.9.2018 14:05
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