Brentrford’a olay sponsor – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Brentrford’a olay sponsor

    Brentrford’a olay sponsor
    Championship ekibi 'un yeni sponsoru olay yarattı. İngiliz ekibi, G. Saville&Sons adlı cenaze levazımat şirketiyle anlaştı. "Ölene kadar Brentford" başlığıyla duyurulan anlaşmada firma, kulübün 'Resmi Cenaze Partneri' oldu. Bazı taraftarlar, "Lütfen şaka olduğunu söyleyin" dedi.
    1. 25.8.2018
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