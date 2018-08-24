Mourinho'dan 259 saniyelik basın toplantısı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ı çalıştıran Jose Mourinho, ilginç bir uygulamaya imza attı.
Ligin ikinci haftasında Brighton Hove'a 3-2 mağlup olmalarının ardından eleştirilerin odağında yer alan Portekizli teknik adam, meslek hayatının en kısa basın toplantılarından birini düzenledi.
Mourinho'nun planlanandan yarım saat önce gelmesinden dolayı çok sayıda gazetecinin kaçırdığı basın toplantısı toplam 4 dakika 19 saniye sürdü.
Basın mensuplarına çok kısa yanıtlar veren deneyimli teknik adam, 13 sorunun ardından basın toplantısının yapıldığı odadan ayrıldı.
Mourinho yönetimindeki Manchester United, pazartesi günü sahasında Tottenham Hotspur ile karşılaşacak.
- 24.8.2018 20:33
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Sofiane Feghouli: "Daha gencim, gitmem"
Toplam 12
Yorum
murat 29 yaşında futbol için gençmi 19 yaşında olsa tamamda tarık tolga ahmet selçuk eren belhanda feghouli gitmeli.
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Sofiane Feghouli: "Daha gencim, gitmem"
Toplam 12
Yorum
washak Bu sene Tudor u çok ararız..
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Sofiane Feghouli: "Daha gencim, gitmem"
Toplam 12
Yorum
washak vefasız bir taraftar topluluğu. Bu adamlar geçen sene şampiyon yaptı, aynı adamlar lige fırtına gibi girdi. Terim kötü ise adamlar ne yapsın
Mourinho'dan 259 saniyelik basın toplantısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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