Mourinho'dan 259 saniyelik basın toplantısı – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    Mourinho'dan 259 saniyelik basın toplantısı

    Mourinho'dan 259 saniyelik basın toplantısı

    ekiplerinden 'ı çalıştıran , ilginç bir uygulamaya imza attı.

    Ligin ikinci haftasında Brighton Hove'a 3-2 mağlup olmalarının ardından eleştirilerin odağında yer alan Portekizli teknik adam, meslek hayatının en kısa basın toplantılarından birini düzenledi.

    Mourinho'nun planlanandan yarım saat önce gelmesinden dolayı çok sayıda gazetecinin kaçırdığı basın toplantısı toplam 4 dakika 19 saniye sürdü.

    Basın mensuplarına çok kısa yanıtlar veren deneyimli teknik adam, 13 sorunun ardından basın toplantısının yapıldığı odadan ayrıldı.

    Mourinho yönetimindeki , pazartesi günü sahasında ile karşılaşacak.

    1. 24.8.2018 20:33
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