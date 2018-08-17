De Bruyne 3 ay yok
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    De 3 ay yok

    De Bruyne 3 ay yok

    takımlarından , Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De 'ün sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenmanda sakatlanan De 'ün sağ diz dış yan bağlarında tahribat tespit edildi. Ameliyat edilmesine gerek olmayan 27 yaşındaki futbolcunun, 3 ay sonra sahalara dönmesinin beklendiği belirtildi.

    1. 17.8.2018 15:17
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