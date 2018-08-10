Conte gitti Sarri geldi – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    Conte gitti Sarri geldi

    Conte gitti Sarri geldi
    , ile yollarını ayırmasının ardından takımı bir başka İtalyan Maurizio Sarri'ye emanet etti. Kaleci Courtois'yı R. Madrid'e gönderen ekibi, 'nun 23'lük kalecisi Kepa'yı 80 milyon euro'ya renklerine bağladı. Ayrıca 'den Jorginho'nun tapusu ve R. Madrid'den Kovacic kiralık olarak alındı.
    1. 10.8.2018
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