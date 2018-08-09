Fulham, Marsilya'dan Anguissa'yı kadrosuna kattı! Anguissa Kimdir?
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    , 'dan Anguissa'yı kadrosuna kattı!

    Fulham, Marsilya'dan Anguissa'yı kadrosuna kattı!

    İngiltere 'e bu sezon yükselen , kadrosunu O. 'dan orta saha oyuncusu ile güçlendirdi.

    İngiltere 'e yükselmeye hak kazanması sonrası yaptığı transferler ile kıtanın en flaş ekiplerinden bir tanesi olan , bu seferde O. 'dan defansif orta saha 'yı 30 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.

    2018/19 sezonu öncesinde yaptığı Jean Michel Seri, , Aleksandar Mitrovic, Alfie Mawson ve Fabri transferleri ile adından söz ettiren Fulham, yaptığı Anguissa transferi ile birlikte Premier Lig'de kalıcı olmayı hedefliyor.

    ANDRE ZAMBO ANGUISSA KİMDİR?

    Futbola Stade Reims altyapısında başlayan 22 yaşındaki Kamerunlu defansif orta saha, 2015 yazında Marsilya altyapısına transfer oldu. Geride bıraktığımız üç sezonda Marsilya forması ile 106 maça çıkan Anguissa, 2 asist katkısında bulunabildi. Kamerun A formasını da 11 kez terleten genç oyuncu, bitmek tükenmek bilmeyen kondisyonu ve mücadeleci yapısı ile ön plana çıkıyor.

    1. 9.8.2018 13:44
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