İngiltere Premier Lig'e bu sezon yükselen Fulham, kadrosunu O. Marsilya'dan orta saha oyuncusu André Zambo Anguissa ile güçlendirdi.
İngiltere Premier Lig'e yükselmeye hak kazanması sonrası yaptığı transferler ile kıtanın en flaş ekiplerinden bir tanesi olan Fulham, bu seferde O. Marsilya'dan defansif orta saha André Zambo Anguissa'yı 30 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.
2018/19 sezonu öncesinde yaptığı Jean Michel Seri, Andre Schürrle, Aleksandar Mitrovic, Alfie Mawson ve Fabri transferleri ile adından söz ettiren Fulham, yaptığı Anguissa transferi ile birlikte Premier Lig'de kalıcı olmayı hedefliyor.
ANDRE ZAMBO ANGUISSA KİMDİR?
Futbola Stade Reims altyapısında başlayan 22 yaşındaki Kamerunlu defansif orta saha, 2015 yazında Marsilya altyapısına transfer oldu. Geride bıraktığımız üç sezonda Marsilya forması ile 106 maça çıkan Anguissa, 2 asist katkısında bulunabildi. Kamerun A Milli Takım formasını da 11 kez terleten genç oyuncu, bitmek tükenmek bilmeyen kondisyonu ve mücadeleci yapısı ile ön plana çıkıyor.
- 9.8.2018 13:44
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Jordan Ayew Galatasaray yolunda
Toplam 3
Yorum
sam 3 milyon verip iki aydan beri emreyi bile alamayan gs nasil ayew i alacak biri bana anlatsin.para nerde oyuncu satamiyorsun
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Fenerbahçe'den Slimani ve Kamil Glik operasyonu
Toplam 16
Yorum
Harbi Fenerli Fernandao yerine satilacak o kadar kisi vardiki,gidip ilk önce elimde en saglam forveti satmakta sacmalik.Kafayla gol atacak kimse yok
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Fenerbahçeli Ahmethan Köse Kırklarelispor'da!
Toplam 2
Yorum
kanarya ttf birinci lig takımına verilse daha iyiydi tabi ikinci ligde daha iyi forma şansı bulur
Fulham, Marsilya'dan Anguissa'yı kadrosuna kattı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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