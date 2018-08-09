İngiltere Premier Lig'e yükselmeye hak kazanması sonrası yaptığı transferler ile kıtanın en flaş ekiplerinden bir tanesi olan Fulham, bu seferde O. Marsilya'dan defansif orta saha André Zambo Anguissa'yı 30 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.

2018/19 sezonu öncesinde yaptığı Jean Michel Seri, Andre Schürrle, Aleksandar Mitrovic, Alfie Mawson ve Fabri transferleri ile adından söz ettiren Fulham, yaptığı Anguissa transferi ile birlikte Premier Lig'de kalıcı olmayı hedefliyor.



ANDRE ZAMBO ANGUISSA KİMDİR?

Futbola Stade Reims altyapısında başlayan 22 yaşındaki Kamerunlu defansif orta saha, 2015 yazında Marsilya altyapısına transfer oldu. Geride bıraktığımız üç sezonda Marsilya forması ile 106 maça çıkan Anguissa, 2 asist katkısında bulunabildi. Kamerun A Milli Takım formasını da 11 kez terleten genç oyuncu, bitmek tükenmek bilmeyen kondisyonu ve mücadeleci yapısı ile ön plana çıkıyor.