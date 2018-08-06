ManU’da Pogba krizi – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    ManU’da Pogba krizi

    ManU’da Pogba krizi
    Manchester United'ın 2016-17 sezonu öncesi 105 milyon euro'ya aldığı Paul Pogba ayrılmak istiyor. Ada basınında yer alan haberlerde Fransız yıldızın 'ya gitmek istediği ve 100 milyon pound karşılığında izin verilmesini istediği iddia edildi.
    1. 6.8.2018
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