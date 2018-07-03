Jack Wilshere'in 10 numaralı forması Mesut Özil'e verildi – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'in 10 numaralı forması 'e verildi

    <a href="/index/jack-wilshere?id=0d8a3ea8-ee1a-4ae3-8eb7-6a1c370f6365" class="" rel="tag">Jack Wilshere</a>'in 10 numaralı forması <a href="/index/mesut-ozil?id=419a18c6-afc6-4a44-8dd8-b4d93716f6c7" class="" rel="tag">Mesut Özil</a>'e verildi

    'ye gelmesi beklenen 'in 'de giydiği 10 numaralı forması 'e verildi.

    , yeni sezonda 'den boşalan 10 numaralı formayı 'in giyeceğini açıkladı. İngiliz kulüp 'in yeni sezonda giyeceği sırt numarasını sosyal medya hesabından duyurdu.

    1. 3.7.2018 15:24
    2. Güncelleme: 3.7.2018 15:44
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