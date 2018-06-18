Chelsea, Lyon'da oynayan N'Dombele için 53 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, N'Golo Kante'nin yedeği olarak N'Dombele'yi kadrosuna katmak istiyor
Geçtiğimiz sezonu Liverpool'un ardından 5'inci sırada bitiren Chelsea, Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante'nin alternatifini arıyor. Chelsea'nin Fransız oyuncuyu kadrosuna katmak istemesinin bir diğer nedeni ise Kante'nin gelecek sezon Chelsea'de kalıp kalmayacağının belli olmaması.
Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre Londra ekibi, N'Dombele bonservisi için Fransız ekibine 53 milyon Euro değerinde bir teklifte bulundu.
Lyon'un Ligue 1 ekiplerinden Amiens'ten kadrosuna kattığı 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde oynadığı 35 maçta 7 asistlik performans sergiledi. N'Dombele, UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydiği 10 maçta ise gol atıp, 1 asist yaptı.
- 18.6.2018 15:39
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Fanatik fenerli Fenerbahçeli olduğu için cok severim ama çok karektersiz çıktı istifa edip gitsen taraftar seni daha çok severdi hiçbirzaman sözünde durmadn
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu Belli bir mesafede kalarak,, kimseyi deshonore etmeden, incitmeden, tatli bir üslûpla bir devri kapatiyor !
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
alik sayın başkan ali koç. aykut kocaman bi işe yaramadı.iyi ki başkan oldunuz daha bu hoca ile bir yıl daha başarısızlık kupasızlık sürer giderd
Chelsea'den N'Dombele'ye 53 milyon Euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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