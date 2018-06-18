Chelsea'den N'Dombele'ye 53 milyon Euro – Fotomaç – 18 Haziran 2018
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HEPSİ
    19 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 RUSYA
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    'den 'ye 53 milyon Euro

    <a href="/index/chelsea?id=abd3a1fb-37c4-4834-b1b9-141ccfa21a8b" class="" rel="tag">Chelsea</a>'den <a href="/index/ndombele?id=5457bc10-43b2-4a19-92cc-825ab9916956" class="" rel="tag">N'Dombele</a>'ye 53 milyon Euro

    , Lyon'da oynayan için 53 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

    İngiltere Premier Lig takımlarından , N'Golo Kante'nin yedeği olarak 'yi kadrosuna katmak istiyor

    Geçtiğimiz sezonu Liverpool'un ardından 5'inci sırada bitiren , Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante'nin alternatifini arıyor. Chelsea'nin Fransız oyuncuyu kadrosuna katmak istemesinin bir diğer nedeni ise Kante'nin gelecek sezon Chelsea'de kalıp kalmayacağının belli olmaması.
    Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre Londra ekibi, bonservisi için Fransız ekibine 53 milyon Euro değerinde bir teklifte bulundu.
    Lyon'un Ligue 1 ekiplerinden Amiens'ten kadrosuna kattığı 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde oynadığı 35 maçta 7 asistlik performans sergiledi. N'Dombele, UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydiği 10 maçta ise gol atıp, 1 asist yaptı.

    1. 18.6.2018 15:39
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